Talent aux multiples casquettes, Nidhal Saadi cumule les activités de comédien, d’animateur TV, de producteur, et devient désormais le nouveau visage de BH Assurance, pionnière dans l’assurance digitale.

Dans sa volonté d’être une compagnie d’assurance citoyenne à l’écoute de ses clients leur offrant des produits sur mesure simples et accessibles, BH Assurance décide de mêler son image à celle de Nidhal Saadi avec fierté.

A travers ce partenariat, BH assurance consolide sa stratégie de transformer l’image de l’assurance et d’innover pour améliorer la vie de ses clients au quotidien. Cette convention contribue notamment à renforcer la visibilité de la marque auprès d’un public plus large et de plus en plus connecté.

« Le message que nous souhaitons transmettre est que l’assurance se doit d’avoir un visage humain et doit être présente à chaque moment, surtout dans les moments les plus difficiles, les moments les plus durs », précise Dalila Bader, DG BH Assurance.

Et Nidhal Saadi de déclarer : « Je suis content d’appartenir à la famille BH Assurance. Ce n’est pas n’importe laquelle, c’est un très grand nom. Je suis content d’associer mon nom, mon image, mes capacités et mon engagement à BH Assurance ».