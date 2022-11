Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle fait état, vendredi 4 novembre 2022, de l’achèvement des phases de sélection et d’accompagnement des bénéficiaires du projet “formation et marché de l’emploi”.

Le ministre de l’Emploi, Nasreddine Nsibi, a salué, à l’occasion de la tenue des travaux de la réunion du comité du projet, le niveau de coopération avec la partie allemande, rendant au passage hommage à la qualité d’élaboration des projets mixtes, notamment au niveau des résultats concrétisés.

Il rappelle que le ministère s’attache à atteindre la complémentarité entre les différents programmes de coopération inscrits dans le cadre de la coopération internationale.

A ce propos, Nsibi a souligné la dimension stratégique au niveau des différents programmes conformément aux orientations du gouvernement dont la tenue du concours national de l’initiative personnelle visant la promotion de l’entrepreneuriat dans les secteurs économiques à valeur ajoutée et à forte employabilité.

Il a aussi annoncé qu’en marge du Sommet de la Francophonie, les 19 et 20 novembre prochain Djerba, seront proclamés les lauréats du “Concours national de l’initiative privée” parmi 48 candidats, en plus de la sélection des 10 meilleurs projets sur le plan national.

Le chargé du dossier de la coopération économique à l’ambassade d’Allemagne en Tunisie a exprimé, pour sa part, sa satisfaction des résultats réalisés, estimant que cette manifestation est exceptionnelle et permettra de concrétiser l’approche de partenariat et la participation des différents intervenants en matière d’entrepreneuriat.