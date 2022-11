Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu, mercredi 2 novembre 2022, en marge du Sommet arabe qui se tient à Alger (1er et 2 novembre), avec le président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas.

A cette occasion, Saïed a réitéré la position constante de la Tunisie en faveur de la cause palestinienne et son soutien indéfectible aux Palestiniens dans leur combat pour mettre fin à de longues décennies d’injustice et recouvrer leurs droits légitimes, indique un communiqué de la présidence de la République.

De son côté, Mahmoud Abbas a évoqué l’histoire commune des deux pays, soulignant que le peuple palestinien ” n’oubliera jamais la position honorable de la Tunisie et des Tunisiens à l’égard de la cause palestinienne “.

Par ailleurs, l’entretien a permis d’aborder des points inscrits à l’ordre du jour des travaux de la 31ème session du Sommet arabe.