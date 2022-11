Le président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), Tarek Cherif, a souligné, mercredi 2 novembre 2022 à Prague, la nécessité de mettre en place un arsenal de textes de loi visant à améliorer le climat des affaires en Tunisie et à la promouvoir en tant que portait entre les pays maghrébins et africains.

Cité par l’agence TAP, en marge d’une cérémonie de signature d’un accord avec la Fédération de l’industrie de la République tchèque, Chérif a ajouté que les investisseurs étrangers ne peuvent pas se contenter uniquement du marché tunisien car il s’agit d’un pays avec une densité démographique et un pouvoir d’achat faibles. Cependant, a-t-il fait remarquer, les pays qui l’entourent représentent pour eux une opportunité d’investissement plus attractive.

Il estime par ailleurs que les textes de loi en vigueur encadrant le secteur sont globalement “bons”, ajoutant que la nouvelle réglementation des changes qui sera dévoilée prochainement viendra booster davantage l’investissement en Tunisie.

Selon lui, les chiffres officiels montrent aujourd’hui qu’ une baisse au niveau des investissements en Tunisie a été enregistrée, ces dernières années, et ce, en raison de plusieurs insuffisances, appelant, à cet égard, à ouvrir d’avantage les perspectives aux investisseurs locaux et étrangers, en facilitant notamment les démarches administratives et en améliorant l’infrastructure et la logistique portuaire.

30 investisseurs, hommes et femmes d’affaires, actifs dans divers secteurs ont entamé mercredi une tournée d’exploration du marché tchèque, comprenant des réunions avec des responsables gouvernementaux et des entretiens avec des représentants de grandes entreprises afin de faire progresser les relations de coopération.

Une trentaine d’hommes d’opérateurs économiques tunisiens de différents secteurs participent, du 1er au 6 novembre, à une mission économique en République tchèque, dont l’objectif est de renforcer le partenariat bilatéral économique et explorer les opportunités d’investissements dans les deux pays.