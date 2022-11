Donnée archi-favorite de cette 22ème édition de la Coupe du monde de football, l’équipe du Brésil pourrait ne pas cependant la compétition. Parce que dans un pays, le football et la politique ne sont très éloignés l’un de l’autre.

Et c’est encore plus net cette année. Avec le président de l’extrême droite sortant, on a vu certaines stars du ballon de la Seleçao prendre parti lors de la campagne présidentielle qui a vu finalement le représentant de la gauche l’emporter.

En effet, Neymar entre autres avait affiché un soutien clair et net à Jair Bolsonaro, qui faisait campagne pour sa réélection.

A ce soutien, Lula avait ni plus ni moins « promis du sport à Neymar » s’il était élu. Parce que, avait-il expliqué, «… le ralliement de la star brésilienne du PSG à la cause de Bolsonaro se fait au prix d’une tranquillité fiscale dans son pays ».

Bien évidemment Neymar et ses proches ont mis en demeure Lula d’apporter des preuves pour corroborer ses accusations.

En tout état de cause, la question qui se pose désormais est de savoir quelle sera l’attitude des uns et des autres. Neymar fera-t-il gagner le Brésil, auquel cas Lula pourrait éventuellement lui pardonner ? Ou bien fera-t-il en sorte que perde ce mondial, il aura ainsi perdu et la “présidentielle“ et la Coupe du monde ?

A suivre.