Le Conseil du Marché Financier (CMF) prend part, pour la troisième année consécutive, à la célébration de la semaine mondiale de l’investisseur “World Investor Week“.

L’édition de 2022 de cette importante manifestation internationale a enregistré la participation d’autorités de régulation et d’organismes financiers provenant de cinq continents ce qui témoigne de son essor grandissant, le tout sous l’égide de l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) qui réunit en son seine la majorité des instances de régulation des marchés financiers mondiaux.

Le choix du Conseil du Marché Financier de participer à nouveau à cet évènement de portée internationale, atteste de son engagement renouvelé à promouvoir l’éducation financière auprès du grand public et qui s’inscrit dans le droit fil de la réalisation de sa mission légale de protection de l’épargne investie en valeurs mobilières et produits négociables en bourse.

Les thèmes choisis pour l’édition actuelle de la semaine mondiale de l’investisseur sont ceux relatifs à la résilience des investisseurs et à la finance durable. Dans ce cadre, le CMF publie sur son site internet à partir du lundi 31 octobre une fiche thématique intitulée : « comprendre la finance verte ».

Cette fiche se propose de donner une présentation à la fois claire et exhaustive de ce concept et de présenter le guide du CMF relatif à l’émission en Tunisie d’obligations vertes, socialement responsables et durables qui a été élaboré en coordination avec la Société Financière International «SFI» du Groupe de la Banque mondiale.

De même et à l’occasion de cette manifestation qui se tiendra du 31 octobre au 4 novembre courant, le CMF va, comme à son habitude, effectuer des présentations au profit d’étudiants appartenant à diverses universités tunisiennes avec pour objectif de favoriser une meilleure compréhension des marchés et des produits financiers ainsi que des missions et de la méthodologie de travail du régulateur financier national.