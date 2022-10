En marge du Festival “My First Doc” qui se tiendra du 27 au 30 décembre 2022 à la Cinémathèque tunisienne et qui sera dirigé par Fethi SAIDI, un appel à candidatures a été lancé par l’Association Cinéma documentaire tunisien pour l’atelier-Formation “Pratique de l’analyse et de la critique de films documentaires”.

Pour lire un film, il faut comprendre le plus objectivement possible ce que l’on voit et entend. Le but de cet atelier est donc d’apprendre à analyser de façon critique les documentaires et de comprendre la construction narrative que l’on prête à son auteur. Il s’agit de chercher à connaitre les conditions de réalisation du film et à repérer l’écriture documentaire mise en place à travers les images, les sons et les éléments techniques et esthétiques utilisés.

L’Inscription en ligne est ouverte sur le lien suivant http://www.documedtunisie.com/register.training/2022. La date limite est fixée au 15 novembre 2022.

Les films programmés au Festival MY FIRST DOC servent comme matière pour les analyses et la critique dans une ambiance de réflexion et d’échange autour du genre documentaire et de ses différents modes d’écritures cinématographiques.

Comprendre un film documentaire nécessite non seulement une compréhension de ses thèmes, des techniques utilisés et des thématiques globales, mais aussi de la manière dont chaque élément qui le composent contribue à l’ensemble. Pour pratiquer les compétences analytiques le stagiaire essaiera de chercher dans l’intégralité du film des éléments centraux et répondre certaines questions à savoir : les finalités et objectifs du film, la structure générale du film, les différentes parties du film et les éléments techniques et esthétiques.

Le Festival MyFirstDoc, organisé par l’Association Cinéma documentaire Tunisien, met en lumière le jeune cinéma international en offrant la possibilité à des réalisateurs de présenter leurs œuvres devant le public Tunisien. Il s’est fixé comme objectif principal la découverte et la promotion de premiers films de jeunes talents en donnant la visibilité à différentes expressions du cinéma documentaire international devant un public le plus large possible.

La programmation qui allie découverte, diversité et qualité proposera au public des films documentaires de création avec un vrai regard d’auteur. La volonté du festival est de faire découvrir des documentaristes indépendants, en mettant également à l’honneur des cinéastes tunisiens. La variété des genres permet de ne pas s’enfermer dans le formatage réducteur et de faire preuve d’ouverture cinématographique autant que possible.