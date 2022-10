Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, a affirmé que la Tunisie est prête à accueillir le 18ème sommet de la Francophonie, les 19 et 20 novembre 2022 à Djerba.

Prenant part à l’invitation de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) à la 2ème édition de la semaine mondiale de la Francophonie scientifique, tenue du 26 au 28 octobre 2022 dans la capitale égyptienne, le Caire, Boukthir a mis l’accent sur les avantages comparatifs des universités tunisiennes dans le domaine de l’intelligence artificielle.

A noter que la deuxième édition de la semaine mondiale de la francophonie scientifique s’est tenue sous le haut patronage du Président de la République Arabe d’Egypte avec la participation de plus de 40 ministres de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ainsi qu’un grand nombre de présidents d’université, de chercheurs universitaires et de spécialistes.

Intervenant lors du deuxième événement majeur de la 2ème édition de la semaine mondiale de la Francophonie scientifique, à savoir la 6e Conférence ministérielle francophone de l’enseignement supérieur qui a abouti à l’adoption du “Manifeste de la Diplomatie Francophone Scientifique”, Boukthir a mis l’accent sur l’approche de la Tunisie en matière de soutien au partenariats universitaires et scientifiques et d’amélioration du positionnement du pays en tant que destination universitaire et scientifique distinguée aux niveaux régional et international.