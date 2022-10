L’association RECONNECTT, organise la deuxième édition des journées tunisiennes de la finance- Tunisian Finance Days 2022, les 3 et 4 novembre 2022.

La nouvelle édition se tiendra à Tunis et en version hybride autour du thème : « Une meilleure résilience du système financier tunisien aux changements et aux ruptures ». Ses deux axes majeurs sont la digitalisation de l’industrie financière et l’émergence de la finance durable.

Le programme de l’édition 2022 prévoit deux tables rondes. La première marque l’ouverture de la conférence le jeudi 03/11. Elle est dédiée à la Tunisie. Le thème choisi est celui d’un système financier tunisien résilient à l’ère du numérique et de la finance durable. L’objectif est de réunir des décideurs en matière de politiques économiques, des experts, des professionnels, des universitaires pour débattre des voies de consolidation de la résilience du système financier face aux crises et aux ruptures fondamentales. L’accent est mis sur deux contraintes marquantes des dernières années, à savoir la transformation numérique et la finance durable. Trois panélistes ont confirmé leur participation à la table ronde d’ouverture :

Hédi LARBI, Ex-ministre de l’Équipement, de l’aménagement du territoire et du développement durable, Professeur à sciences politiques à Paris (France) et professeur associé à Harvard Kennedy School Gov (USA)

Hanen BEN AYED, Senior Expert Reporting ESG, Key Values, France

Karim HAJJAJI, Global Chief Operating Officer, Banco Santander, UK

La seconde table ronde prévue pour le vendredi 04/11 propose une lecture holistique des transformations du monde de la finance. En insistant sur l’inévitable cohabitation entre la finance digitale et la finance durable, les panélistes exploreront les voies de création de synergies entre les deux évolutions. L’objectif est de mettre les jalons d’un système financier international solide, stable et au service de l’économie réelle et du bien-être des acteurs. Les trois experts participants à la seconde table ronde sont :

Bilel SAHNOUN, CEO at TUNIS STOCK EXCHANGE, Tunisia

Imen BEN SLIMENE, Associate Professor, University of Haute Alsace, France

Nebras JEMEL, Co-Founder at Kaoun, Tunisia

Des experts tunisiens interviennent également aux journées tunisiennes de la finance 2022 : Ainsi, Hana JOUILI (ELYADATA- Tunisia) présentera l’impact de l’intelligence artificielle (IA) sur l’industrie financière, tandis que Selma TURKI (EY, UAE), analysera les risques inhérents à l’IA en finance. Parallèlement, Aymen KAROUI (Sustainalytics, canada), interviendra sur le thème des Fintechs et de l’investissement responsable et Imène BEN REJEB-MZAH (BNP Paribas- France) présentera le rôle la data science dans la réalisation des objectifs climatiques.

Parmi les universitaires participants, figurent Dr. Imène BEN SLIMENE de l’université de Haute Alsace qui interviendra sur le thème de l’information extra-financière et les effets d’un reporting ESG obligatoire. De son côté, Dr. Wissem AJILI BEN YOUSSEF de l’ESLSCA Paris Business School exposera le rôle des agences de notation extra-financière dans la consolidation des critères ESG.

L’édition 2022 des journées tunisiennes de la finance se tiendra à Tunis, une occasion pour les professionnels, les universitaires, et les étudiants tunisiens de suivre, de comprendre et de participer aux transformations du monde de la finance.

Par ailleurs, quatre dames de la finance en Tunisie seront à l’honneur de la session 2022, à savoir : Prof. Nadia ABAOUB, Prof. Olfa BENOUDA SIOUD, Prof. Dorra MEZZEZ HMAIED et Mme Mona SAIED

Comparée à la première édition, les journées tunisiennes de la finance 2022 ont élargi les panels à des participants de renommée internationale : ainsi, Amnah AJMAL (MEA for Mastercard) abordera le thème de la transformation numérique, le partenariat avec les fintechs et le leadership en finance. De son côté, Barbara BIRO (SureFire Capital, UAE) analysera le business model de la banque numérique. Tandis que Prof. Galina HALE (University of California Santa Cruz, USA) discutera des effets des risques climatiques sur la finance internationale.

Les Tunisian Finance Days :

Le principe fondateur des journées de la finance est la réunion des compétences tunisiennes en Tunisie et à l’étranger pour décrypter les enjeux et les défis d’une finance en transformation.

La première édition des journées tunisiennes de la finance a été marquée par la prédominance de la thématique de la transformation numérique et l’impact du big data sur les différents acteurs de la sphère financière. Certes, la deuxième édition s’inscrit dans la même lignée. Néanmoins, la nouvelle édition se différencie par l’intégration de la dimension durable de la finance. Ainsi, une belle ouverture sur la finance verte et durable sera au rendez-vous cette année.

Dès la première session, RECONNECTT s’est fixée pour ambition de mettre fin au cloisonnement du monde universitaire et des praticiens et de créer des synergies et des complémentarités entre les deux approches de la finance. L’évènement est un regard croisé sur le monde de la finance en Tunisie et à travers le monde. Il rassemble des décideurs, des experts et des universitaires de la finance autour des défis et des enjeux de l’industrie financière.