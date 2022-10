Dans le cadre du Programme “All Around Culture” mis en oeuvre par “Al Mawred Al Thakafy” et co-financé par l’Union européenne (UE), l’Alliance “Shobbak” lance un appel à candidatures pour bénéficier d’une formation en ” Organisation de manifestations culturelles” et d’un atelier de coaching artistique pour les musiciens émergents.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 6 novembre 2022. Les ateliers auront lieu au cours du mois de janvier 2023 au Centre Culturel International de Hammamet (CCIH).

Cet appel est destiné aux musiciens, chanteurs, rappeurs ayant à leur actif des créations originales ou à des jeunes actifs dans leurs régions, envisageant de créer du changement par le biais d’un projet Culturel, et résidant dans les zones géographiques suivantes : Siliana, Teboursouk, Gafsa et Menzel Bourguiba.

A l’issue la formation en “organisation de manifestations culturelles”, 4 candidat.es seront retenus pour participer aux ateliers de la phase d’incubation qui leur permettra de concrétiser leurs idées et de renforcer leurs qualités entrepreneuriales.

Quant à l’atelier de coaching artistique, 4 musiciens seront sélectionnées pour enregistrer une maquette et entamer une tournée de 4 concerts.

Composée de trois structures culturelles à savoir AKACIA Productions, Al Badil et CHRITA Communication, l’Alliance Shobbak a été fondée selon leurs compétences respectives complémentaires et une vision commune; celle de soutenir, accompagner et participer au renouveau culturel tunisien.

Ce projet vise à démocratiser l’accès à la culture en misant sur la dynamique entre les professionnels du métier, les associations et les jeunes activistes, A travers des activités de mapping, de renforcement de capacité, et de création de synergies pour les acteurs culturels, l’alliance Shobbek adopte une approche participative de décentralisation, d’inclusion et d’intégration.

L’étude du projet a estimé une durée de travail de deux années, pour aboutir à un impact à long-terme. Les régions ciblées, constituant les régions ” pilote “, ont été choisies sur la base d’une étude qualitative effectuée sur 17 gouvernorats tunisiens avec des directeurs de Festivals et des responsables rattachés au ministère tunisien des affaires culturelles.

All-Around Culture est un programme dont le but est de promouvoir la consolidation d’un écosystème culturel vital, tel un environnement propice à l’inclusion sociale et économique des jeunes de sept pays à travers la région arabe, notamment l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine et la Tunisie, ainsi que les communautés syriennes et libyennes installées dans ces pays.