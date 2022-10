La Commission nationale de l’espace extérieur a examiné, au cours de sa réunion tenue lundi 24 octobre 2022, le projet de la stratégie nationale de l’espace extérieur, informe un un communiqué du ministère de l’enseignement supérieur sur sa page Facebook.

Présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, cette réunion a été a permis de discuter de la participation de cette commission aux programmes de coopération avec l’Union européenne dans le domaine de l’espace, mais également de la participation tunisienne à la réunion du Comité onusien sur les utilisations pacifiques de l’espace extérieur et de débattre des programmes et des prochaines activités de cette commission.

Des cadres du ministère et des membres de la Commission représentant plusieurs ministères ont pris part à cette réunion.