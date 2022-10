Les activistes pro-environnementaux à Gabès “Stop pollution” ont clôturé, dimanche 23 octobre 2022, les activités du camp climat organisé du 18 au 23 courant dans la localité de Ras El Ouedi à Chenini (gouvernorat de Gabès).

Plus de 400 activistes dans le domaine environnemental ont pris part à cette manifestation dont l’objectif est de mettre en évidence les défis et les problèmes rencontrés par la région à cause de la pollution industrielle.

S’étalant sur 6 jours, les participants ont pris à des ateliers autour de l’économie verte, des stratégie de la mise en place de politique environnementale en plus de l’organisation de visites d’exploration dans la région afin d’observer l’impact de la pollution industrielle sur l’agriculture oasienne et la diversité biologique du golf de Gabès.

Rappelons que “Stop pollution” est une action citoyenne ayant pour but de sensibiliser à l’urgence de sauver l’oasis de Gabès qui est de plus en plus menacée. Dans ce contexte, le collectif “Stop pollution” œuvrera pour la présence du dossier environnemental de Gabès à la prochaine Conférence sur le climat (COP 27) qui aura lieu le 7 novembre 2022 au Caire.