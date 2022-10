A l’occasion de la célébration du cinquantième anniversaire de la signature de la Convention du patrimoine mondial approuvée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), en 1972, et ratifiée par la Tunisie en 1975, la ministre tunisienne des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, présidera le 25 octobre 2022 l’ouverture d’une journée d’étude intitulée ” Retour vers le futur “, à la Cité de la culture Chedly Klibi à Tunis.

Autour de cet événement, qui met la lumière sur le patrimoine mondial et l’économie créative ayant pour slogan “Quand la mémoire du passé est créatrice du présent”, l’accent sera mis sur cette Convention qui constitue le seul instrument qui reconnaisse l’obligation d’assurer l’identification, la protection, la préservation, la promotion et la transmission de notre patrimoine culturel et naturel aux générations futures.

Dans le cadre de cette rencontre, le Bureau de l’UNESCO au Maghreb organise, en partenariat avec le ministère des Affaires culturelles, un événement comprenant plusieurs ateliers et rencontres, du 25 au 27 octobre 2022.

Les réalisations globales dans le domaine du patrimoine au cours des 50 dernières années de gestion et de préservation des sites historiques et les défis et problèmes auxquels ils sont confrontés seront également mis en évidence. L’objectif est de se tourner vers l’avenir et d’oeuvrer en vue de mettre en lumière l’importance de l’économie créative dans la préservation des sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.