Une session de formation autour du renforcement des compétences des intervenants dans le secteur de l’enfance a été organisée à Douz dans le cadre du projet CROLET financé par le ministère Intérieur italien.

Organisée par l’organisation italienne We World GVC, la formation a concerné les personnes travaillant dans les établissements publics et dans la société civile en vue de renforcer leurs compétences et connaissances en matière de protection de l’enfance.

Rappelons que le projet CROLET a pour objectif la création des opportunités d’emplois à travers l’économie territoriale dans les gouvernorats de Sidi Bouzid et Kébili. Ce projet vise la réduction de l’immigration illégale, à travers des initiatives de développement socio-économique et la promotion d’activités liées à l’économie sociale et solidaire.