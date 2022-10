Un ensemble de projets présentés par le ministère tunisien des Affaires sociales lors des travaux de la 77ème session du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes des Affaires sociales, tenue les 19 et 20 octobre 2022 en Jordanie, ont été approuvés.

Le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzehi, a détaillé, à cette occasion, les composantes du projet de réaménagement du complexe psycho-éducatif et social au profit des enfants autistes à Sidi Hassine, et du projet de réaménagement du centre de réadaptation professionnelle des handicapés moteurs et des accidentés à Manouba, et ce dans le cadre des projets financés par le fonds arabe pour le développement économique et social, indique un communiqué rendu public mercredi par le ministère.

Il appelle à trouver de nouvelles sources de financement des Caisses de sécurité sociale qui représentent une assurance pour la protection sociale des différentes catégories de la société.

Ezzehi a aussi expliqué l’expérience de la Tunisie dans le domaine de l’économie sociale et solidaire et son importance pour les catégories vulnérables visant à les intégrer dans la vie économique et sociale.

D’autres questions ont été évoquées lors des travaux de cette session notamment les préparatifs pour la tenue du 4ème congrès régional de la “rencontre arabe des femmes à besoins spécifiques” qui se tiendra en Egypte.