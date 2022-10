La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhadj Moussa, indique que 14,5% des décès liés à la pandémie de Covid-19 sont des personnes âgées, et ce malgré la mise en place de mesures préventives et sanitaires.

Pour ce faire, le ministère a entamé la révision des programmes spécifiques et du cadre législatif portant sur l’organisation du secteur des personnes âgées.

Lors d’une allocution prononcée à l’occasion du démarrage des ” premières rencontres scientifiques tunisiennes de gériatrie “, organisées samedi 15 octobre 2022 par l’Association tunisienne de gériatrie à l’occasion de la Journée mondiale des personnes âgées, célébrée le 1er octobre de chaque année, Moussa dira que la révision des programmes ciblant les personnes âgées coïncide avec l’augmentation de leur nombre en Tunisie.

Elle ajoute que les personnes âgées en Tunisie représentent 13% de la population selon les chiffres de 2018, et que ce taux serait de 20% en 2036, signalant que l’indice d’espérance de vie à la naissance en Tunisie est passé de 51,1 ans en 1966 à 75,4 ans en 2017, et devrait atteindre les 80 ans en 2034.

Par ailleurs, la ministre a passé en revue les mesures prises par son département au cours de la pandémie du Covid-19, en partenariat avec les divers intervenants, dont les mesures de protection proactives (stérilisation, protocole sanitaire, mise à disposition de vaccins….) et les services de proximité pendant et après la période de confinement, tels que les services de poste mobile, ayant permis aux personnes âgées de retirer leurs pension de retraite sur les lieux de résidence et les équipes mobiles de soins à domicile pour leur fournir des médicaments, le matériel médical et l’aide alimentaire, en plus du versement d’une aide financière et la prise en charge des personnes âgées victimes de violences.

Moussa a indiqué que ces journées de gériatrie coïncident avec l’adoption de la stratégie nationale multisectorielle pour les personnes âgées 2022-2030, élaborée par le ministère selon une approche participative, qui s’inscrit dans le cadre des plans et stratégies en faveur des séniors, notant qu’un chapitre entier a été consacré à l’accès des personnes âgées aux services de soins de qualité.

Elle a exprimé l’attachement du ministère à parachever le projet du code des personnes âgées, qui vise à consolider leurs droits, à enrichir leurs acquis, à renforcer leur santé et leur bien-être et à bénéficier d’une retraite réussie, conformément à une approche des droits de l’homme à même de promouvoir une retraite active loin des stéréotypes.