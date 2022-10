Un atelier sur le renforcement des capacités des formateurs dans le secteur de la formation professionnelle en matière d’éducation à la citoyenneté mondiale et les médias, organisé par le bureau de l’UNESCO à Tunis dans le cadre du projet “autonomisation des secteurs éducatifs et de l’enseignement pour la consolidation des droits de l’homme et l’éducation à la citoyenneté mondiale”, a démarré jeudi à Hammamet.

Ce projet, qui s’étend sur une période de 3 ans (2021-2023), a été réalisé en collaboration avec le haut commissariat des droit de l’homme, les ministères de l’éducation et de l’enseignement supérieur et la commission nationale de lutte contre le terrorisme a indiqué la directrice du projet Samia Ben Ali Saadaoui.

Le représentant du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Amjed Mahmoud, a indiqué que la formation professionnelle fait partie du système éducatif et attire un grand nombre de jeunes apprenants, précisant que le choix porté à ce secteur pour le renforcement de l’éducation à la citoyenneté mondiale et les droits de l’homme illustre la volonté de cibler toutes les composantes du système éducatif, surtout que la formation professionnelle permet de renforcer les compétences demandées sur le marché de l’emploi.

“Les diplômés de la formation professionnelles doivent assumer pleinement leur rôles en tant qu’acteurs économiques, sociaux à l’échelle nationale, locale et internationale”, a-t-il affirmé.

A noter que le projet “autonomisation des secteurs éducatifs et de l’enseignement et la consolidation des droits de l’homme et l’éducation à la citoyenneté mondiale”, s’emploie à travers ces ateliers de formation à promouvoir les démarches d’apprentissage et leur contenu, afin que les apprenants acquièrent les compétences et connaissances nécessaires en matière de lutte contre toutes formes de ségrégation.