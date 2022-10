Jusqu’à hier, 10 octobre, 1649 malades du rein étaient sur la liste d’attente du Centre National pour la promotion de la transplantation d’organes (CNPTO), a fait savoir mardi, Boutheina Zanad, chargée de la sensibilisation au don d’organes au CNPTO.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la responsable a souligné que le nombre de malades en attente d’une transplantation d’organes est bien plus important.

Dans ce contexte, elle a appelé les familles des personnes décédées ou en mort cérébrale d’accepter le don d’organes pour sauver des vies en danger.

D’après Boutheina Zanad, depuis le début de l’année en cours, 37 transplantations d’organes ont été effectuées à partir de corps de personnes en mort cérébrale.

Il s’agit de 25 greffes rénales, 7 greffes du cœur et 5 greffes du foie.

” En 2020 et 2021 et à cause du coronavirus et du manque d’actions de sensibilisation, seulement 3 transplantations ont été effectuées “, a-t-elle regretté soulignant l’importance de la sensibilisation.

Dans ce cadre, elle a signalé qu’à l’occasion de la journée mondiale et nationale de sensibilisation au don d’organes, célébrée le 15 octobre de chaque année, le centre organisera des campagnes de sensibilisation itinérantes afin de pouvoir convaincre les citoyens de l’importance d’inscrire le mot ” Donneur ” sur leurs cartes d’identité et pouvoir, ainsi, sauver des vies à leur décès.

A noter que le CNPTO organisera son deuxième marathon dimanche 16 octobre 2022 à l’Avenue Habib Bourguiba à Tunis.