La Convention régionale de Hyundai Motor Company, première firme automobile sud-coréenne, s’est tenue les 26 et 27 septembre 2022 à Marrakech, avec un total avoisinant les 200 participants pour une cinquantaine de pays ayant pris part à cet évènement.

Cette convention annuelle vient renforcer les liens et promouvoir les visions régionales futures de la marque. C’est également une occasion d’échanges entre distributeurs sur leurs différentes expériences, et de la présentation des stratégies de gestion déployées dans chaque région, et de partage des réussites des concessionnaires dans leurs divers pays pour enfin récompenser les meilleures performances parmi les partenaires.

C’est dans ce cadre que Hyundai Tunisie, leader des ventes de véhicules légers à fin septembre 2022, a été primé, et pour la première fois, meilleur distributeur régional pour son activité marketing.

« Ce n’est pas par hasard que Hyundai Tunisie remporte un tel prix. C’est une reconnaissance très significative et un très beau cadeau pour notre dixième anniversaire qui vient récompenser tous nos efforts au moment où nous déployons tout notre savoir-faire pour être le meilleur concessionnaire en Tunisie en termes d’image et de satisfaction clients.

La reconnaissance croissante des consommateurs envers la marque Hyundai et de l’implication progressive de nos partenaires ont fait de cette année 2022 une réussite, non seulement à l’échelle nationale mais régionale également », a déclaré Mehdi Mahjoub, directeur général d’Alpha Hyundai Motor.

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne et leader des ventes de véhicules légers à fin Septembre 2022, ne cesse de s’engager tant sur la qualité de ses produits que sur celle de ses services, et toutes ces récompenses viennent couronner son engagement envers ses clients.