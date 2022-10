Une opération blanche a été organisée, jeudi 6 octobre 2022, à Kébili, par la Protection Civile et le Comité régional de lutte contre les catastrophes naturelles et l’Organisation des secours, pour évaluer la réactivité des services compétents en cas d’inondation et leur capacité à gérer les situations de crise.

Cette opération a eu lieu au niveau de l’Oued El Melah, à l’entrée nord de la ville de Kébili, et a consisté en la simulation de secours et d’évacuation de citoyens suite à la chute d’une quantité importante de pluie en peu de temps, ayant causé la crue de l’Oued et le dérapage d’un véhicule du haut de la structure hydraulique adjacente.

L’intervention a également prévu l’extraction des eaux pluviales ayant infiltré un certain nombre de maisons dans les régions de Mansoura-Est et Kébili-Nord, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur régional de la Protection Civile à Kébili, Seifeddine Dakhlaoui.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’activation du plan régional de lutte contre les catastrophes naturelles et d’organisation de secours à l’approche de la saison des pluies, a souligné la même source.