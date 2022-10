Le programme triennal de renforcement des capacités dans le domaine de gestion des déchets dans les villes africaines (2022-2025) a fait l’objet d’un mémorandum d’entente signé, jeudi 6 octobre 2022, entre le ministère tunisien de l’Environnement et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Développé par la JICA et le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET), ce programme de formation, qui démarrera en 2023, vise à réduire la salubrité publique et préserver l’environnement en Afrique.

Il s’agit d’une occasion pour les pays participants de renforcer leur capacité en terme de gestion des déchets solides, a indiqué le ministère de l’Environnement.

Le programme en question sera basé sur l’échange d’expériences entre les douze pays participants, avec la contribution et le soutien des institutions et experts tunisiens opérant dans ce domaine, ONU-Habitat, la Plate-forme Africaine des Villes Propres (ACCP) et les acteurs japonais dans ce domaine.

Il a été annoncé, en marge de la TICAD8 et de l’assemblée générale de la Plateforme Africaine des Villes Propres tenue en juillet 2022.

La signature de l’accord s’inscrit dans le cadre de la coopération sud-sud et triangulaire pour la réalisation du développement durable.