La ville de Sfax accueille, mardi 11 octobre 2022, le premier forum de développement du tourisme de croisière à l’initiative de l’association Sfax International en partenariat avec l’Office de la marine marchande et des ports, la Caisse des dépôts et consignations ainsi que la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV).

Ce forum a pour objectif la promotion du tourisme de croisière vers les zones touristiques des gouvernorats du centre et du sud du pays, à savoir Mahdia, Gabès, Kasserine, Kairouan et Sidi Bouzid, indique la présidente de l’association Sfax International, Ikram Makni, citée par l’agence TAP.

Le forum verra la participation d’acteurs internationaux dans le secteur du tourisme de croisière, notamment le président directeur exécutif de Civitavecchia, qui présentera un aperçu sur l’évolution des activités maritimes entre l’Italie et la Tunisie.

Selon Ikram Makni, le forum constituer le coup d’envoi du lancement d’une stratégie de développement du tourisme de croisière à partir du port commercial de Sfax avec la sélection et le réaménagement des circuits touristiques de la région.