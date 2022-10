Le film tunisien “Le Fardeau des Ailes” réalisé par Rami Jarboui figure dans la liste des lauréats du Fonds Image de la Francophonie de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Ce court-métrage de fiction bénéficiera d’une aide à la production de 15 OOO euros.

Les résultats ont été annoncés depuis le Festival international du film francophone de Namur (FIFF) en Belgique qui se tient dans sa 37 édition qui se tient du 30 septembre au 7 octobre 2022.

Le palmarès des commissions de septembre du Fonds Image de la Francophonie comprend 2 courts et 8 longs-métrages de 9 pays différents avec 5 autres films en liste d’attente.

“Aïcha” de Mehdi Barsaoui est un projet pour lequel une nouvelle présentation a été autorisée dans le cadre de la commission cinéma-fiction.

Le Fardeau des Ailes (12′) est un film d’animation du genre fantastique dont la sortie est prévue pour 2023.

Il raconte l’histoire de “Yahya un jeune garçon paraplégique après avoir été victime d’un accident lors d’une tentative d’immigration clandestine. Le fauteuil roulant lui rappelant à chaque instant sa situation de prisonnier dans une vie qu’il n’aime pas et dans un pays qui le rejette. Vivre dans une prison à ciel ouvert. Il deal depuis de la drogue comme seul moyen d’évasion.

Le fardeau des ailes est une fable. Yahia se transforme en oiseau pour enfin s’évader et vivre. Sauf que son histoire le rattrape sans qu’il puisse y échapper.”

La 2ème session 2022 de la Commission Cinéma/Fiction réunie à Paris, les 26 et 27 septembre, a retenu les dix (10) projets suivants, pour un montant total de 327 000 euros, dont 247 000 euros de l’OIF et 80 000 euros sur financement ACP/UE :

La 2ème session 2022 de la Commission Documentaires / Séries réunie en présence et par visioconférence a retenu les dix (10) projets suivants, pour un montant total de 280 000 euros, dont 240 000 € euros de l’OIF et 40 000 euros sur financement ACP/UE.

20 projets de fiction cinéma, documentaires et séries de fiction ont été primés, parmi les 98 étudiés par les 2 commissions du Fonds OIF, pour un total de 607.000 € dont 487.000 sur fonds OIF et 120.000 de bonus ACP-UE Culture.

Les Bonus ACP-UE sont accordés dans le cadre du Programme Clap ACP de renforcement des coproductions entre pays du Sud, mis en oeuvre par l’OIF en partenariat avec 5 fonds africains avec la contribution de l’Union européenne (UE) et l’appui de l’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP).

14 projets ont été placés sur une liste d’attente et pourront bénéficier d’éventuels reliquats budgétaires de fin d’année. 4 projets ont été autorisés à être redéposés en vue d’une session ultérieure.

La liste complète des lauréats (par pays) du Fonds image de l’OIF est publié sur le site du Fonds : ( https://www.imagesfrancophones.org/default/actualites)

L’OIF agit depuis les années 80 pour le cinéma et l’audiovisuel, en particulier dans ses pays membres d’Afrique, Asie, Caraïbe, Moyen Orient et Pacifique.

Le Fonds Image de la Francophonie soutient le développement, la production ou la postproduction de films et séries (fiction, animation, documentaire) dans les pays, membres de l’OIF, du Sud dits ” à revenus faibles ou intermédiaires ” dont la liste est mise à jour régulièrement dans le Règlement de l’Organisation (37 pays éligibles en 2022), lit-on sur le site du Fonds.

Selon la même source, le Fonds est doté d’environ 1 000 000€, alloués par l’OIF. Il peut être abondé par d’autres bailleurs, comme c’est le cas de 2020 à 2024 du Fonds européen de développement dans le cadre de l’Action CLAP ACP, qui permet de doubler le montant d’aide pour certaines coproductions entre pays ACP et de bénéficier en pl

us d’avantages non financiers.

La dotation du fond est répartie à parts égales entre, deux commissions – ” Cinéma – fiction ” d’une part et ” Documentaires/Séries ” d’autre part – dont chacune se réunit deux fois par an, soit 4 sessions par an.

Depuis 2021, l’OIF administre également le Fonds Francophonie-TV5MONDEplus en partenariat avec TV5MONDE, sur financement du Canada, de la France et, à compter de 2022, de la Suisse.

Rappelons que trois films tunisiens sont au programme du FIFF dont ” Sous les Figues ” de Erige Sehiri, candidat tunisien aux Oscars 2023, sélectionné dans la Compétition officielle. Une sélection de 123 films est au line-up du festival.

Ce long-métrage (1h32, 2022) figure parmi douze films qui ” illustrent la diversité culturelle francophone et font la part belle à l’émotion et la réflexion “. Il est également présenté lors de la soirée de l’OIF, organisée à l’occasion du FIFF.

Ashkal de Youssef Chebbi (long-métrage de fiction, 92′, 2022) est retenu dans la Compétition 1re Œuvre qui présente “une sélection de premiers films innovants, engagés et singuliers”.

“Frida” de Mohamed Bouhajar (court-métrage de fiction, 21′) figure dans la section ” séance courts métrages secondaires “.

Le FIFF est le rendez-vous incontournable du cinéma de l’espace francophone organisé au cœur de la Capitale wallonne. Le festival présente une centaine de films issus des quatre coins de la Francophonie comptant 88 états et gouvernements réunissant des territoires aussi variés.