La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie ( CONECT) a dans un communiqué de presse publié lundi fait part de son engagement à encadrer et à soutenir les artisans et les artistes tunisiens par le biais de la coopération transfrontalière Italie-Tunisie et ce, à travers le projet “Médithéâtres”. Il tend à la valorisation et à la promotion du patrimoine archéologique commun, au développement conjoint de circuits transfrontaliers intégrés de tourisme-culturel durable à travers la création d’un Label spécifique “Médithéâtres”.

Le but étant de favoriser la création de startups spécialisées dans la construction de décors et de costumes, d’assurer des activités de formation des jeunes professionnels dans le domaine de l’Art, de la gestion et des techniques artisanales à travers le transfert transfrontalier du savoir-faire et de mettre en œuvre l’offre touristique de Sicile et de Tunisie grâce à la création et la promotion d’un circuit touristique thématique intégré, principalement lié à l’opéra et à la musique symphonique.

“Médithéâtres” est dirigé par Ente Luglio Musicale Trapanese, en tant que chef de file en collaboration avec la CONECT et ses partenaires, l’Orchestre symphonique de Tunis (OST) et l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de la Promotion culturelle (AMVPPC).

Suite à un appel à candidatures publié durant le mois de juillet 2022, plus de 50 candidatures ont été reçues et un jury de professionnels (d’Italie et de Tunisie) a sélectionné 12 artisans et artistes (60% femmes) de 6 régions pour bénéficier d’un parcours de formation et d’incubation ayant pour objectif principal le développement de compétences et l’accès à de nouveaux marchés.

Aussi, ce programme offrira aux artisans et artistes tunisiens l’opportunité d’échanger, d’identifier des investisseurs et des opportunités d’investissements et de s’informer sur les dernières tendances de la production artistique.

Une délégation tunisienne composée par les 12 artisans et artistes sélectionnés et l’équipe de la CONECT effectuent un voyage économique et entrepreneurial à Trapani (Italie) du 03 au 6 Octobre 2022 pour assister à une série de rencontres professionnelles, des ateliers de formation et d’échange d’expertises qui sont programmés en vue de créer une alliance entre les artisans et les artistes tunisiens et italiens en vue de conquérir de nouveaux marchés.

Il est à noter que l’Ente Luglio Musicale Trapanese, en qualité de bénéficiaire principal du projet MEDITHEATRES – Grande musique dans les théâtres anciens méditerranéens -cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du Programme IEV CT Italie Tunisie 2014-2020, a lancé un avis public pour sélectionner une figure professionnelle apte à assumer le rôle de directeur artistique et de production de l’opéra à mettre en scène dans le cadre du projet.

Le but du projet est de créer, dans la région méditerranéenne, un pôle d’excellence de la production dans le secteur du divertissement, mettant à la disposition du système les meilleures ressources et les meilleures opportunités offertes par la Sicile et la Tunisie.