Une mission d’acheteurs nigérians en Tunisie sera organisée du 10 au 14 octobre 2022 par le Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Dans le cadre de cette mission, des rencontres B2B entre acheteurs nigérians et entreprises tunisiennes sont prévues le 12 octobre 2022 à la Maison de l’exportateur ‘siège du CEPEX). Des visites d’entreprises tunisiennes sont également au programme au cours de la journée du 13 octobre 2022, précise le CEPEX.

Les secteurs cibles de cette mission sont le textile/habillement et Chéchia, les dispositifs et équipements médicaux, les matériaux de construction, les TIC, l’enseignement supérieur et les énergies renouvelables.

Le formulaire de participation est téléchargeable sur le site du CEPEX www.cepex.nat.tn