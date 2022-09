Un nouveau Centre d’entraînement régional africain de l’ITF (en français Fédération internationale de Tennis) a été inauguré à Sousse, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, du président de la Fédération internationale de Tennis, David Haggerty, du président de la Confédération africaine de la discipline, Tarek Cherif, de la présidente de la Fédération tunisienne, Selma Mouelhi, du gouverneur de la région, Nabil Ferjani, et de la championne du monde tunisienne, Ons Jabeur.

Selon le site officiel de l’ITF, le centre de formation comprendra des installations de pointe et offrira aux joueurs talentueux âgés de 13 à 18 ans une formation à plein temps, une scolarité et un développement compétitif.

Basé dans un hôtel de la ville de Sousse, le centre sera un centre d’entraînement intensif avec l’objectif à long terme d’aider davantage de joueurs de la région et du continent africain dans son ensemble à progresser vers les plus hauts niveaux.

Il est composé de 8 courts de tennis aux normes internationales, une salle d’entraînement, une autre pour la musculation et des unités d’hébergement et de restauration bien équipées.

“C’est vraiment excitant de pouvoir annoncer Sousse comme nouveau siège du Centre régional d’entraînement africain, qui sera un catalyseur important et significatif pour le développement des joueurs dans la région et au-delà”, a déclaré Haggerty.

“Il y a tellement de talent et de potentiel en Afrique et la présence d’Ons Jabeur pour cette annonce illustre l’opportunité qui existe pour les joueurs de ce grand continent de travailler dur, de se développer et peut-être un jour de se produire sur les plus grands courts du tennis mondial.”

De son côté, Selma Mouelhi a déclaré que “la Fédération Tunisienne de Tennis est fière d’accueillir le Centre Régional Africain de Formation à Sousse. Avec le succès obtenu par Ons Jabeur, nous sommes sûrs que le centre de formation inspirera la prochaine génération de joueuses africaines à suivre ses traces.”

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, a pour sa part, affirmé que l’autorité de tutelle s’est engagée dans une stratégie de développement des sports individuels, tel que le tennis, en le généralisant dans tous les gouvernorats, tout en investissant dans la brillante carrière de la championne tunisienne Ons Jabeur pour qu’elle soit une inspiration pour les générations futures.

Le nouveau centre devrait ouvrir ses portes en janvier 2023 avec 16 joueurs qui seront invités à y assister la première année, un nombre qui passera à 24 lorsqu’il sera pleinement opérationnel.