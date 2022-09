La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a reçu, mardi 27 septembre au Palais du gouvernement à La Kasbah, l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Lorenzo Fanara, à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Bouden a rappelé la solidité des relations historiques entre la Tunisie et l’Italie dans les domaines économiques et commerciaux. ” Les deux pays constituent un trait d’union entre les deux rives de la Méditerranée et entre les continents africain et européen “, a-t-elle rappelé.

Citée dans un communiqué de la présidence du gouvernement, Bouden a également salué le soutien de l’Italie à la Tunisie pendant la crise sanitaire de Covid-19, louant les efforts de l’ambassadeur italien pour renforcer les relations bilatérales de coopération dans plusieurs domaines d’intérêt commun.

La cheffe du gouvernement a, par ailleurs, présenté le calendrier des prochaines échéances électorales, notamment les élections législatives prévues le 17 décembre prochain.

Pour sa part, le diplomate italien a souligné la volonté de son pays à soutenir davantage la Tunisie dans ses négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) et à tout mettre en œuvre pour surmonter les difficultés rencontrées par la société italienne d’hydrocarbures (ENI) installée en Tunisie.