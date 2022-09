Mohamed Rékik, ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières s’est réuni aujourd’hui vendredi 23 septembre 2022 avec Mme Wahida Ghribi , présidente de la municipalité de Rjim Maatoug du gouvernorat de Kébili, en présence du directeur général du développement de Rjim Maatoug, et les hauts cadres des ministères des domaines de l’Etat, de l’intérieur, de l’équipement et de l’habitat et de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Ladite séance de travail a été focalisée sur l’examen des procédures concernant la régularisation de la situation foncière et juridique du village artisanal et la maison des services de Rjim Maatoug dans le but d’une exploitation optimale dans les plus brefs délais.