Une réunion entre des représentants du ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées et de la Banque nationale agricole (BNA) a été consacrée, vendredi, à l’examen des dossiers déposés sur la plateforme du programme “Raidet”.

La ministre de la Famille, Amel Belhaj Moussa, a saisi cette occasion pour annoncer avoir décidé la tenue, désormais, d’une réunion hebdomadaire du comité exécutif regroupant des représentants de son ministère et de la banque à partir de la semaine du 26 septembre 2022 afin d’accélérer l’examen de la liste préliminaire des dossiers de projets portant notamment sur le secteur agricole.

Le président directeur général de la BNA, Mondher Lakhel, a affirmé pour sa part la disposition de la banque à financer les projets avec des conditions préférentielles afin de soutenir les efforts du ministère pour faire réussir le projet Raidet et d’améliorer la situation des femmes ayant des projets ou des idées de projet.

Le nombre des dossiers a étudier pour financement par la BNA s’élève à 125 dossiers, soit 3,55% du nombre total (3 512) des dossiers déposés sur la plateforme.

Les dossiers sont répartis par gouvernorat, à savoir Ben Arous (12 dossiers), Kasserine (11), Tunis et Sidi Bouzid (8 dossiers chacun), Le Kef, Gafsa, Zaghouan et Monastir (7 dossiers chacun), Siliana, Bizerte et Nabeul (6 dossiers chacun), Sfax, Gabès, Jendouba et Kairouan (5 dossiers) et Ariana (4 dossiers).