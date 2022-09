Les travaux du colloque portant sur les problématiques de l’eau dans la région de Djeffara à Djerba (gouvernorat de Médenine), la conception de stratégies d’adaptation et l’élaboration d’un cadre de modélisation et de gestion des ressources en eau, ont été clôturés, vendredi à Djerba.

Organisé par l’Institut national agronomique de Tunisie (INAT), cet atelier, qui s’est étalé sur trois jours (21, 22 et 23 septembre), intervient dans le cadre de la mise en œuvre du projet de recherche pour le développement ” Dialogue de Talanoa ” pour l’adaptation à la rareté de l’eau face aux changements climatiques, explique le coordinateur du projet, Issam Nouiri.

Les résultats des travaux de cette rencontre ont permis de diagnostiquer la situation actuelle de l’eau, articulée autour de 4 axes majeurs : la rareté des eaux d’irrigation, la rareté de l’eau potable, les problématiques de l’agriculture pluviale et le problème du cadre légal et législatif de l’eau et son inadéquation avec la situation actuelle.

Les participants ont appelé à rationaliser la consommation de l’eau salée, au recours aux techniques de dessalement de l’eau de mer en tant que ressources non traditionnelles en vue de soutenir les ressources hydrauliques, tout en poursuivant les efforts pour concevoir des solutions réalistes pouvant être obtenues dans des laboratoires de l’eau et à travers des expériences pilotes au niveau des agriculteurs.