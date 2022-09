La maladie d’Alzheimer est un trouble cérébral qui détruit lentement la mémoire et les capacités de réflexion et, éventuellement, la capacité d’effectuer les tâches les plus simples de la vie.

Les experts conviennent que dans la grande majorité des cas, la maladie d’Alzheimer, comme d’autres maladies chroniques courantes, se développe probablement à la suite d’interactions complexes entre plusieurs facteurs, notamment l’âge, la génétique, l’environnement, le mode de vie et les conditions médicales coexistantes.

Bien qu’actuellement il n’existe aucun remède efficace contre la maladie d’Alzheimer, il est prouvé que certains choix de mode de vie, peuvent aider à soutenir la santé du cerveau et à prévenir la maladie d’Alzheimer.

C’est dans le but de démystifier cette maladie auprès du grand public que la Cité des Sciences à Tunis, organise en partenariat avec l’association Alzheimer Tunisie à l’occasion de la journée mondiale d’Alzheimer, le vendredi 23 septembre 2022, à partir de 14h à l’auditorium AL KHAWARIZMI une conférence débat intitulée « peut ont prévenir la maladie d’Alzheimer ? ».

Programme

Conférences : Auditorium AL KHAWARIZMI

14h00 – 14h30 Accueil des participants

14h30 – 15h00 Connaître la Maladie d’Alzheimer et ses facteurs de risque

Dr. Sondos BACCAR- Gériatre

15h00 – 15h30 Facteurs de risque modifiables et prévention

Dr. Ghalia KHADHAR -Gériatre-Alzheimer et maladies apparentées

15h30 – 16h00 Rôle de la nutrition dans la prévention de la maladie d’Alzheimer

Pr. Leila ALOUANE – Professeur en Nutrition

16h00 – 16h30 Foire aux questions