La ville de Hammamet abrite à partir de demain jeudi 22 septembre 2022 la première conférence et exposition sur la santé numérique en Afrique et au moyen orient qui est organisée jusqu’au 24 septembre courant à l’initiative de l’association tunisienne pour la promotion de la santé.

Cette conférence réunira des médecins et experts en santé numérique ainsi que des représentants d’établissements hospitaliers publics et privés, des sociétés d’assurance, des laboratoires, des centres de recherches et autres, selon le site de la conférence: https://amdhc.tn

L’exposition permettra aux experts et spécialistes d’échanger sur les enjeux de la santé numérique et de prendre connaissance des technologies modernes dans ce domaine.