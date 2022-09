La cheffe du gouvernement, Najla Boden, a annoncé, lundi 19 septembre 2022, l’ouverture de l’année de formation au Centre sectoriel de formation en maintenance industrielle à Nabeul.

Elle a, à cette occasion, pris connaissance des conditions de formation dans ce centre qui accueille mille stagiaires dont 400 bacheliers et assure la formation dans plusieurs spécialités demandées sur le marché de l’emploi comme la climatisation, l’électricité du bâtiment, la maintenance industrielle et la maintenance micro système informatique.

De son côté, le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Nasreddine Ncibi, a souligné l’importance de la formation professionnelle dans le renforcement des capacités des jeunes et la facilitation de leur intégration dans le marché de l’emploi en Tunisie et à l’étranger.

Il a, en outre, indiqué que gouvernement accorde beaucoup d’intérêt à ce secteur à travers l’encouragement des jeunes à être formés dans des spécialités demandées sur le marché de l’emploi outre le développement et la digitalisation des services offerts aux stagiaires comme le lancement, récemment, de la carte e-apprenant pour payer à distance les frais de logement et de restauration.

Ncibi a aussi fait savoir que le ministère travaille actuellement, dans le cadre du partenariat international, sur la révision des programmes de formation afin qu’ils soient adaptés aux développements technologiques et aux besoins du marché de l’emploi outre la création d’opportunités de formation en Tunisie et à l’étranger.

Par ailleurs, dans le cadre de ses programmes de réhabilitation des centres de formation professionnelle, le ministère a mis en place un programme pour le développement des spécialités dans 40 centres, a indiqué Ncibi signalant que le département œuvrera à trouver les financements nécessaires en collaboration avec le ministère de l’économie et de la planification.

Pour sa part, le directeur général de l’agence tunisienne de la formation professionnelle, Marwen Ben Slimène, a souligné que plus de 80% des diplômés de la formation professionnelle sont recrutés dans moins de trois mois après l’obtention du diplôme.

Selon lui, les centres de formation enregistrent une grande demande notamment en raison de l’adaptation de la formation aux nouveaux besoins du marché de l’emploi.