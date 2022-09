Les candidatures pour la deuxième édition du prix “WeMed Mediterranean Sustainability Award” (WeMed 2022), une initiative du centre de coopération internationale “MedWaves” visant à donner de la visibilité aux modèles d’entreprises favorisant des modes de production et de consommation durables, ont été ouvertes le 12 septembre et seront clôturées le 16 octobre 2022, apprend-t-on du site officiel de l’évènement.

Le “WeMed Award” a été créé par le centre de coopération internationale “MedWaves”, dans le cadre de son programme de soutien aux “Switchers”, label donné aux entreprises proposant des solutions écologiques et sociales innovantes qui contribuent au passage à des modèles de consommation et de production durables et équitables.

Pour sa deuxième édition, le prix récompensera les réussites de startups durables dans le secteur du textile et de l’habillement dans la région méditerranéenne. Il vise à identifier les entrepreneurs et les startups ayant des modèles commerciaux durables innovants dans les deux catégories ( Catégorie 1 : Pays du nord de la Méditerranée : zones éligibles IEV CTF Med en Europe / Catégorie 2 : Sud de la Méditerranée : zones éligibles IEV CTF Med au Maghreb & Mashrek).

Le prix des modèles d’affaires durables récompense les projets éco-innovants évolutifs “en phase de création” ou “en phase de croissance” menés par des femmes (sans limite d’âge) et/ou des jeunes (jusqu’à 35 ans).

Toutes les entreprises sélectionnées doivent être comprises dans les zones éligibles du Programme IEV CTF Med, comprenant 112 territoires de 14 pays (Tunisie, Algérie, Chypre, Egypte, France, Grèce, Italie, Jordanie, Liban, Malte, Palestine, Portugal, Espagne).

Les récompenses pour chaque catégorie consisteront en un 1er prix (20.000€) et un 2ème prix (10.000€) remis sous forme de “vouchers” comprenant des services de coaching et d’assistance technique.

Pour plus d’informations sur le processus de candidature, les entrepreneurs intéressés peuvent visiter la page du prix, www.WeMedAward.org.

Financée par le Programme IEV CTF Med dans le cadre du projet STAND Up! et du programme SwitchMed, cette édition est organisée conjointement par “MedWaves”, le Centre d’activités régionales pour la Consommation et la Production Durables (SCP/RAC), le Plan d’action pour la Méditerranée du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE/PAM) et la Confédération de l’industrie textile en Espagne (TEXFOR).

“MedWaves”, né dans le cadre des conventions de Barcelone et de Stockholm dirigées par les Nations Unies, est un centre de coopération internationale développant des solutions conjointes répondant à des défis environnementaux partagés, basées sur les économies circulaires et la consommation et la production durables.

Le programme de soutien aux “Switchers MedWaves” a pour but de créer un écosystème propice aux entrepreneurs et aux petites et moyennes entreprises de la région méditerranéenne qui souhaitent mettre en œuvre un modèle d’affaires fondé sur l’économie circulaire. Il est financé par l’initiative SwitchMed, elle-même financée par l’UE, le programme EIV CTF Med, également financé par l’UE, le projet Green Impact, l’Agence catalane des déchets, la Fondation MAVA et l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE).

Actuellement, les activités profitent aux acteurs des secteurs privé et public dans huit pays, notamment la Tunisie, l’Algérie, l’Egypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc et la Palestine.