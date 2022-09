Le ministère des Affaires sociales, des représentants de la société Samelec et de l’Union régionale du travail à Zaghouan sont tombés d’accord, mercredi 14 septembre 2022, sur la poursuite du travail de la filière de la société implantée à Zaghouan, à ne pas transférer le siège dans une autre région et à appliquer la législation en vigueur relative à la mutation des agents qui le désirent. La grève initialement prévue les 19, 20 et 21 septembre a été annulée.

L’accord a été signé, selon un communiqué du ministère, suite à des discussions autour des conséquences de la suspension du travail de plus de 330 ouvriers et des difficultés de leur transfert au nouveau siège proposé par le propriétaire de l’entreprise.

Ont assisté à la réunion notamment le conseiller du ministre des affaires sociales Yassine Azaza, le gouverneur de Zaghouan ,Mohamed El Euch, et le directeur général de la société.

Des ouvriers de la société ont organisé, le 9 septembre 2022, un rassemblement pour protester contre le transfert du siège actuel de l’entreprise dans un autre gouvernorat.