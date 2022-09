Dans son post sur sa page Facebook, Hassen Zargouni parle de l’importance de l’impact des performances d’Ons Jabeur sur l’image de la Tunisie, avec ce qui s’écrit sur la presse mondiale, les réseaux sociaux…

On assiste à la plus grande campagne promotionnelle pour un Tunisien ou une Tunisienne de l’histoire, et à travers elle c’est la Tunisie qui gagne, qui réussit, jeune et vaillante qui est mise en avant, portée par une jeune femme une battante, persévérante, intelligente, positive, polyglotte… la symbolique est tellement forte !

🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳

Le nombre de contacts générés dépasse le milliard de terriens en termes de couverture et le message y est positif et dithyrambique pour notre championne nationale Ons Jabeur 💪

🇹🇳💪🇹🇳💪🇹🇳💪🇹🇳💪🇹🇳

Si on monétarise une telle campagne « brand nation » ça se chiffrerait en millions de dollars… $

Ons Jabeur nous offre cela sur un plateau, avec un impact sur l’image, la notoriété, un brand love avec la Tunisie qu’on pousse à mieux connaître à mieux explorer et parfois à situer sur une carte…

Tout ceci génère des retombées à moyen et long terme mais qu’il est urgent d’exploiter… à bon escient !

L’exploit de Ons Jabeur en interne, dans notre pays, transmet un message fort à notre jeunesse : Est-ce que les gens se rendent compte des masses de douleurs physiques, de privation, de solitude, de moments de doute… avant d’arriver à la gloire ? A-t-on idée ce que Ons a du vivre et endurer pour en arriver là où elle est ? Tout ceci constitue une leçon de vie pour nos jeunes et moins jeunes…

Walakom sadid annadhar.

PS :

Le groupe média BBC dépasse les 489 millions d’auditeurs à travers le monde…

Le site d’information du New York Times a plus de 7 million d’abonnés, les plus grands décideurs du monde économique et politique…

The Guardian, le journal électronique anglais dispose d’une base de 150 million lecteurs visiteurs uniques par jour…

Les agences de presse AFP, Associed Press… impactent 200 pays dans le monde en termes de diffusion de l’information en continue…

Les journaux spécialisés tels que L’Equipe (version papier plus de 300 000 lecteurs par jour…), ou les sites spécialisés sportifs comme celui de BeIn Sport,… impactent plusieurs millions de gens par jour…