« L’efficacité énergétique en Tunisie » est le thème phare d’un projet qui s’insère dans le cadre du programme de l’initiative pour l’exportation de l’énergie en Tunisie sous l’égide du ministère fédéral allemand de l’Economie et de la Protection du climat (BMWK) organisé par la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce (AHK Tunisie) en coopération avec Renewables Academy (RENAC) AG.

Sept représentants d’entreprises allemandes du domaine énoncé précédemment se sont rendus en Tunisie dans le cadre d’un voyage d’affaires du 05 au 09 septembre 2022 à Tunis avec un programme riche et varié ayant pour objectif d’établir des contacts visant à d’éventuelles collaborations tuniso-allemandes.

L’occasion fut donnée aux participants de mieux connaître les produits les plus pointus et les prestations les plus innovatrices dans ce domaine, et ce à travers une conférence d’experts qui a eu lieu mardi 6 septembre. Cette rencontre a donné ainsi la parole aux PME allemandes de même qu’aux acteurs majeurs du secteur de l’énergie en Tunisie, entre autres le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie, mais également la Société tunisienne d’électricité et de gaz afin de se présenter, s’échanger et débattre avec un public de professionnels tunisiens.

Parmi les intervenants, Jörn Bousselmi (directeur général de l’AHK Tunisie), Georg Felsheim (ministre et chef de mission adjoint à l’ambassade d’Allemagne à Tunis), Abdelhamid Khalfallah (directeur de la transition énergétique au ministère de l’Industrie) et Mohamed Ali Safi (directeur de l’efficacité énergétique dans l’industrie à l’ANME), qui ont tous souligné l’importance de l’efficacité énergétique.

Dans le premier panel, il y a des présentations autour de la question de la part d’Abdelhamid Khalfallah, dAymen Souii, d’Amel Nejim (directrice principale chargée des études et de l’efficacité énergétique à la STEG), de Stefan M. Büttner (directeur de la stratégie globale et de l’impact à l’Institut de l’efficacité énergétique dans la production de l’Université de Stuttgart.

Le deuxième panel a été dédié aux participants de la délégation allemande afin de présenter leurs entreprises. Tour à tour, Laura Jung, chercheuse scientifique à l’Institut Fraunhofer pour les techniques de production et l’automatisation (IPA) et Rym Nafti, responsable de la composante Qualité et Qualification du secteur privé – Projet TETA à la GIZ ont fait des présentations.

Concernant le troisième et dernier panel, il a porté sur le financement vert assuré. Pour ce faire, des représentants de deux banques tunisiennes, à savoir Mehdi Farhat de l’UBCI et Mohamed Trabelsi de la STB qui ont présenté une large gamme de possibilités de financement de projets verts en Tunisie, dont celle portant sur l’efficacité énergétique.

Selon le communiqué de l’AHK, en vue de permettre à la délégation allemande de profiter encore plus des échanges avec les partenaires tunisiens concernant leurs expériences et leur savoir-faire dans le domaine de l’efficacité énergétique, plus que 40 rencontres B2B individuels ont eu lieu à cette occasion, dont l’objectif principal est de renforcer les relations tuniso-allemandes dans le secteur de l’énergie.

Des pistes de collaboration ont été identifiées à l’issue de ces visites auprès des entreprises tunisiennes renforçant ainsi la devise que l’engagement, la compétence et la confiance sont la base d’un partenariat tuniso-allemand réussi, y compris dans le secteur des énergies renouvelables.

——————–

A propos de l’AHK Tunisie

Depuis 1979, l’AHK Tunisie œuvre pour la promotion des relations économiques tuniso-allemandes et soutient ses 850 membres dans leurs activités internationales en tant qu’interlocuteur privilégié et représentant de l’économie allemande en Tunisie.

Les entreprises à participation allemande assurent plus de 70 000 postes d’emploi direct et de plusieurs centaines de milliers d’emplois indirects en Tunisie.

La Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce (AHK Tunisie) fait partie du réseau mondial des Chambres de commerce allemandes à l’étranger (AHK) avec 140 sites dans 92 pays.

Sur la base d’une résolution du Bundestag allemand, les AHK sont soutenues par le ministère allemand de l’Economie et de l’Energie (BMWI) en coordination avec l’Association des chambres de commerce et d’industrie allemandes (DIHK).