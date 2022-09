La municipalité de Mdhilla (gouvernorat de Gafsa) continue ses travaux d’embellissement de 3 quartiers populaires à travers le renouvellement du réseau d’eau potable, la modernisation des routes et la mise en place de l’éclairage public.

Moyennant une enveloppe de 3 millions de dinars, le projet d’embellissement profitera à 5 mille habitants des 3 quartiers concernés, selon le maire de Mdhila, Hafedh Hanchiri.

Les travaux concernent en outre le raccordement au réseau d’eau potable de 350 habitations, l’élargissement et l’asphaltage de 8 kilomètres des routes des quartiers Chabab, Omalli et Charki, en plus de l’installation de 50 points lumineux.