L’écrivain et éditeur tunisien Dr Mohamed Bedoui est décédé des suites d’une longue maladie, ce dimanche 11 septembre 2022, à l’âge de 71 ans. Qu’il repose en paix.

Le ministère des Affaires Culturelles a adressé ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à toute la scène culturelle et artistique tunisienne.

Le ministère est revenu sur le parcours culturel et professionnel du défunt étalé sur une période de plus de 40 ans durant laquelle il a notamment produit plusieurs programmes littéraires pour Radio Monastir, près de sa ville natale Téboulba.

Cet ancien président de l’Union des Editeurs tunisiens (UET), de 2008 à 2014, avait deux maisons d’édition, “Bedoui éditions” et “Ibn Arabi”. Il est auteur de plusieurs ouvrages principalement en arabe, en plus sa participation à la rédaction de livres collectifs et ses critiques parues dans publications littéraires.

Outre sa vocation littéraire, Mohamed Bedoui est universitaire spécialisé en Langue, Littérature et civilisation arabes. Il avait enseigné à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse (FLSH) et à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan (FLSHK).

Professeur Dr. Mohamed Bedoui est né le 01 avril 1951 à Téboulba. Il poursuit ses études primaires à l’école primaire de Téboulba de 1957 à 1965, et ses études secondaires à l’Institut secondaire des garçons de Monastir, aboutissant à l’obtention d’un baccalauréat en philosophie et lettres classiques en 1971, puis intègre l’Université tunisienne pour poursuivre ses études supérieures en langue et littérature arabes, où il a obtenu la chaire de professeur de langue arabe. En 1977, il obtient un certificat d’aptitude à la recherche, et en 1980, il obtient un diplôme en pédagogie et méthodes d’enseignement des langues de l’Université de Mons en Belgique. En 1989, il réussit le certificat de Tabriz en langue et littérature arabes, et en 2009 il obtient un doctorat d’Etat et choisit comme sujet la littérature jeunesse en Tunisie.

Dr. Mohamed Bedoui a été un membre actif dans l’Union des écrivains tunisiens depuis 1993, a été élu président de la branche de l’Union des écrivains tunisiens à Monastir depuis 1995. Il a également été élu membre de l’organe directeur de l’Union et vice-président de 2008 à 2011. Puis il a été élu président de l’Union des écrivains tunisiens de 2011 à 2014.