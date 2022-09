Ons Jabeur perd sa finale de Grand Chelem de l’US Open 2022 face à Iga Swiatek sur une balle mal placée au 2ème set.

Ons Jabeur perd sa deuxième finale de Grand Chelem de l’année, mais elle a montré tout son potentiel en faisant jeu égal au 2ème set avec la n°1 du tennis mondial.

Désormais Ons Jabeur est n°2 mondial et reste optimiste et décidée de progresser encore et de remporter une finale de Grand Chelem.