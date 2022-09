Ons Jabeur (arabe : أنس جابر), née le 28 août 1994 à Ksar Hellal, Monastir, Tunisie est une joueuse de tennis tunisienne, professionnelle depuis 2010, classée numéro 2 mondiale par la WTA le 27 juin 2022. Jabeur est l’actuelle joueuse tunisienne numéro 1 et la joueuse de tennis africaine la mieux classée en WTA et ATP1 historique des classements. Elle a remporté trois titres en simple sur le circuit WTA, ainsi que 11 titres en simple et un titre en double sur le circuit féminin fédération internationale de tennis (ITF).

Jabeur a été initiée au tennis à l’âge de trois ans par sa mère. Elle a atteint deux finales juniors majeures filles en simple à Roland-Garros en 2010 et 2011, remportant cette dernière et devenant la première Tunisienne à remporter une majeure junior. Après près d’une décennie à jouer principalement au niveau ITF, Jabeur a commencé à concourir plus régulièrement sur le circuit WTA à partir de 2017. Elle a remporté le prix de la femme arabe de l’année en 2019.

À l’Open d’Australie 2020, Jabeur est devenue la première femme africaine à atteindre un quart de finale majeur, un exploit répété au tournoi de Wimbledon 2021. Elle est devenue la première femme africaine à remporter un titre du circuit WTA lors de la Birmingham Classic 20212. Jabeur a remporté son plus grand titre à ce jour à l’Open de Madrid 2022, un événement WTA 1000, devenant ainsi la première joueuse tunisienne à gagner à ce niveau, et a atteint sa première grande finale au tournoi de Wimbledon 2022. (source: wikipedia).

Evolution de sa carrière professionnelle