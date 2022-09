Après le succès du Wild x DCX Tour en 2021, l’Institut français de Tunisie (IFT) et la startup tunisienne DCX reconduisent la caravane itinérante numérique en l’élargissant aux 24 gouvernorats tunisiens. Pour 2022, focus en immersion dans le patrimoine tunisien et français en réalité virtuelle.

La caravane “Histoires immersives”, qui traversera les régions tunisiennes propose au public de découvrir 6 expériences immersives.

Cette tournée est une opportunité d’apprentissage pour les jeunes qui, grâce aux nouvelles technologies de réalité virtuelle développeront leur appétit pour la culture et l’histoire tout en s’amusant.

Du 5 septembre au 2 décembre 2022, une équipe de médiatrices culturelles de DCX sillonnera le pays pour partager avec les jeunes des moments riches en partage et en émotions. Les étapes de la tournée seront annoncées sur la page Facebook de la startup tunisienne spécialisée dans la promotion du patrimoine via les nouvelles technologies et notamment la réalité virtuelle, DCX qui, en collaboration avec des scientifiques, reconstitue des cités antiques et crée des expériences éducatives ludiques.

L’événement “Histoires immersives” dont le lancement officiel a été annoncé hier jeudi 8 septembre 2022 est réalisé en partenariat avec les Alliances françaises de Tunisie, le Laboratoire de l’Economie sociale et solidaire (Lab’Ess) et la Fondation Tunisie pour le Développement.

Pour ces six expériences immersives, trois projets tunisiens et trois français sont au programme dont voici un aperçu:

“Carthage VR” : il s’agit d’une expérience en réalité virtuelle qui fera voyager à Carthage au IIe siècle avant J.-C. Du temple d’Eshmoun au port militaire punique, en partance à la rencontre de Carthaginois, dont le grand Général Hannibal Barca, pour partager les secrets de la grande Cité qu’était Qart Hadasht.

“Les bâtisseurs” : Sarah Tounssi, professeure d’archéologie, mène depuis plusieurs semaines d’importantes fouilles dans le site archéologique de Bulla Regia à côté de la ville de Jendouba. Un jour, elle découvre avec son équipe un livre mystérieux les menant à un long tunnel au bout duquel se trouve un portail mystérieux.

Durant des mois, personne n’a réussi à le traverser jusqu’à ce qu’un jeune membre de l’équipe du célèbre archéologue Tounssi mette un casque VR… Les bâtisseurs est un jeu d’énigme en réalité virtuelle où deux joueurs doivent s’entraider afin de percer le secret du Temple de l’Histoire et découvrir les prouesses des grands bâtisseurs qui ont marqué de leur saut l’histoire de la Tunisie et qui ont contribué à sa richesse civilisationnelle.

“Fraternité” : Un mini-documentaire immersif en 360° qui propose une visite virtuelle de quatre monuments religieux situés dans l’île de Djerba: la synagogue de la Ghriba, les églises Saint-Nicolas et Saint-Joseph, ainsi que la mosquée Fadhloun. Ce voyage dans le temps et l’espace est une ode au respect et à la tolérance où on peut découvrir la richesse culturelle et spirituelle de l’île de Djerba.

“En tête à tête avec la Joconde” : c’est une première expérience en VR proposée au public par le Musée du Louvre, “En tête à tête avec la Joconde” arrive en Tunisie. A travers une visualisation en réalité virtuelle, les dernières recherches scientifiques concernant l’innovation artistique de Léonard de Vinci, ses techniques et procédés de peinture reprennent vie.

“Chauvet : à l’aube de l’art” : Expérience de réalité virtuelle comprenant à la fois un film immersif et une visite virtuelle de la grotte Chauvet, où 1000 dessins ornent les parois d’une cavité fermée à jamais. Il s’agit d’un film où on découvre l’univers de nos ancêtres et la grotte Chauvet inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO et dont la découverte en 1994 est considérée comme l’une des plus grandes avancées scientifiques du XXème siècle.

“Revivre Notre-Dame” : Une immersion exceptionnelle au cœur de la cathédrale avant et après l’incendie. Le 15 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé. Neuf mois plus tard, Notre-Dame n’est pas sauvée mais elle est toujours debout.