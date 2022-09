Les travaux de la 3ème conférence mondiale des femmes de la base ont démarré dimanche 4 septembre à la Cité de la culture à Tunis avec la participation de plus de 400 femmes actives dans le domaine de la promotion des droits de la femme.

Cette conférence mondiale est organisée jusqu’au 10 courant à l’initiative de plusieurs associations féminines tunisiennes et internationales et des organisations dont l’UGTT et la ligue tunisienne de défense des droits de la femme.

Elle a pour objectif de mettre en exergue les dossiers de la femme laborieuse, notamment celles exposées plus que d’autres à toutes formes de violence et d’exploitation.

A l’ouverture de la conférence, des intervenantes ont souligné que cette rencontre féminine vise la mise en place de réseautages entre les associations actives dans le domaine de promotion femme et l’échange des expériences sur les moyens permettant de réaliser leurs objectifs et d’établir une coordination entre les divers points de vue.

Selon quelques intervenants, la réunion de Tunis revêt une importance majeure au niveau de la participation et de la richesse de l’expérience tunisienne en matière de promotion de la femme en général et des femmes rurales en particulier.

Le programme de cette conférence comporte plusieurs ateliers sur des expériences réussies sur la promotion de la femme et les moyens permettant à la femme d’accéder à un plus haut niveau de prospérité sociale et économique.