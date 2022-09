La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) relevant de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) annonce l’organisation d’une session de formation régionale en aquaculture en Méditerranée et en mer Noire au profit de 20 jeunes de 15 pays, et ce du 5 au 12 septembre 2022 à Tunis.

Des interventions seront présentées par des experts dans le domaine de l’aquaculture pour la mise en place des meilleures pratiques de communication et mettre l’accent sur l’importance de la participation de la femme dans ce secteur.

Il s’agit également, de présenter des success stories, ainsi que les méthodes adoptées par la CGPM pour développer l’aquaculture de manière durable. Des visites de terrain seront organisées du 6 au12 septembre 2022, dans les gouvernorats de Monastir, Médenine, Gabès et Bizerte.

L’objectif de cette formation organisée en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, est de faire connaitre sur les dernières évolutions dans le domaine de l’aquaculture en termes de bonnes pratiques.

Elle a été décidée suite aux recommandations issues de la 12ème réunion de la commission scientifique consultative de la CGPM tenue à Casablanca (Maroc) en juin 2022.