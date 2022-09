La compagnie tunisienne AMI Assurances et Sompo Japan Insurance Inc., l’un des leaders de l’assurance et de la réassurance au Japon, ont signé un accord de partenariat stratégique à l’occasion de l’événement de la Conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique (TICAD8) qui vient de se dérouler à Tunis les 27 et 28 août 2022 ; évènement exceptionnel pour le secteur économique international.

Cet accord est le fruit d’un travail de plusieurs mois qui a permis à la partie japonaise de s’assurer de la capacité d’AMI Assurances à répondre aux exigences des normes internationales.

En foi de quoi, les entreprises japonaises qui vont s’implanter ou qui existent déjà en Tunisie pourront, à travers AMI Assurances, bénéficier d’une couverture aux normes des maisons mères japonaises et disposer de l’assistance et de l’accompagnement souhaités.

Ce partenariat est d’autant plus important qu’il inclut également un volet de réassurance.

Faker Rais, directeur central du Pôle technique et financier à AMI Assurances, a estimé, lors de la cérémonie de signature, que ce partenariat est un gage de confiance à l’égard de la partie tunisienne mais représente également une grande opportunité pour ce qu’il apportera en savoir-faire technique. « C’est le fruit d’un travail de longue haleine qui vient d’être couronné de succès et qui va faire d’AMI Assurances le partenaire stratégique de Sompo Japan Insurance Inc. sur le long terme » a-t-il souligné.

De son côté, Atsushi Chiku, directeur régional de Sompo Japan Insurance Inc. pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, a exprimé toute sa fierté d’avoir conclu cet accord avec son partenaire tunisien et a prédit « un avenir brillant » aux deux parties signataires.

L’accord n’est pas limité au territoire tunisien mais permettra également à AMI Assurances d’agir en tant que relais de Sompo Japan Insurance Inc. sur tout le continent africain depuis la Tunisie qui sera positionnée en tant que plateforme stratégique régionale.

A ce titre, le directeur général de la compagnie japonaise pour l’Afrique subsaharienne, Dan Taoka, également présent à Tunis pour la même occasion, a expliqué que son bureau de Johannesburg couvre pas moins de 48 pays, ce qui ouvre de très larges perspectives de coopération entre les parties dans l’esprit de la TICAD8 qui a été un événement tripartite entre le Japon, la Tunisie et l’Afrique.

Communiqué