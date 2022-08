France – Tunisie : Elisabeth Borne reçoit son homologue tunisienne, Najla Bouden, à Matignon

Réunie en séance de travail, mardi 30 août 2022, avec la Première ministre française, Elisabeth Borne, au Palais du Matignon à Paris, la cheffe du gouvernement tunisienne, Najla Bouden, a eu l’occasion d’évoquer la question de la révision des mesures restrictives décrétées par les autorités françaises ces derniers mois sur l’octroi de visas et de cartes de séjour pour les Tunisiens, appelant à faire preuve d’un “surcroît de souplesse” dans la délivrance de ces documents à leurs demandeurs.

Selon un communiqué de La Kasbah, les deux Premières ministres ont également évoqué les liens d’amitié “historique et privilégiée” entre Tunis et Paris ainsi que les différents aspects de la coopération bilatérale.

Dans ce contexte, Najla Bouden a mis l’accent sur la nature des relations stratégiques entre les deux pays ainsi que le souci commun des chefs d’Etat des deux pays de les renforcer davantage dans les différents domaines dans le cadre d’une étroite et permanente coordination.

Citée dans le même communiqué, la cheffe du gouvernement s’est félicitée du niveau de coopération économique entre les deux pays, saluant à ce titre le soutien apporté par la France à la Tunisie pour relever les défis sociaux et économiques provoqués par la pandémie du COVID-19 et la guerre en Ukraine et mettant l’accent sur l’importance de l’appui des institutions financières internationales et des bailleurs de fonds.

Par ailleurs, la cheffe du gouvernement a informé son homologue française des progrès accomplis dans le parachèvement du processus de transition politique démocratique, conformément à la feuille de route fixée par le président de la République, sur la base des aspirations du peuple tunisien, dont notamment l’instauration d’un climat politique et économique basé sur la stabilité et le respect de la loi et les libertés.

L’accent a également été mis sur l’importance du soutien de la France au sein de l’Union européenne, notamment à la lumière des problèmes liés à la crise énergétique ainsi qu’à la pénurie des matières de base comme les céréales, autant de questions qui sont de nature à menacer la sécurité alimentaire du pays.

A noter que la cheffe du gouvernement effectue une visite de travail à Paris, du 29 au 31 août 2022, dans le cadre de la Rencontre des Entrepreneurs de France (REF 2022), où elle est l’invitée d’honneur.