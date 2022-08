Le Musée des instruments de musique d’Ennejma Ezzahra vient de recevoir un fonds de 285 000 dollars US, indique le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM) sur sa page Facebook. Ceci s’inscrit dans le cadre du “fonds des ambassadeurs pour la préservation culturelle 2022” à travers l’ambassade des Etats-Unis pour la réalisation d’un projet ambitieux qui vise à protéger et conserver les collections d’instruments du musée et à rénover et mettre à niveau les réserves d’instruments et la restauration de la collection d’instruments.

Il a pour ambition également de former une nouvelle génération de jeunes restaurateurs d’instruments de musique tout en impliquant les jeunes dans les efforts de promotion du musée d’instruments de musique dans plusieurs régions de la Tunisie

Le projet sera réalisé sur trois ans avec un budget total dépassant les 450 000 dollars Américains.

Composé de deux salles, la Salle Ahmad al Wafi et la salle Manoubi Snoussi, le musée présente la collection la plus complète, réunie à ce jour, des instruments de musique en usage en Tunisie. Il comprend, en outre, la collection personnelle historique du Baron d’Erlanger.

La Salle Wafi abrite une collection de plus de 250 instruments de musique représentant l’instrumentarium en usage en Tunisie, toutes régions et tous genres de musique confondus. La collection est présentée selon la répartition classique en aérophones (instruments à vents), en cordophones (instruments à cordes pincées et frottées), en membranophones et idiophones (instruments à percussion).

Fruit d’une campagne de collecte conduite par le CMAM en 1992 et qui avait couvert pratiquement l’ensemble du territoire tunisien, cette collection ne cesse de s’élargir, grâce aux dons ou aux acquisitions. En ce sens, la priorité est donnée aux instruments ayant appartenu à des musiciens ou des acteurs célèbres, ou qui représentent un intérêt organologique particulier, notamment pour ce qui est de l’univers musical tunisien.

La Salle Snoussi abrite une quinzaine d’instruments de musique d’origines diverses, orientales, européennes et africaines, faisant partie de la collection personnelle du baron Rodolphe d’Erlanger, qui comme l’attestent les documents iconographiques retrouvés dans ses archives personnelles, était aussi un collectionneur d’instruments de musique

En plus des instruments exposés dans les deux salles, les réserves du CMAM abritent un autre fonds d’instruments de provenances diverses.

Ce fonds est constitué par l’ancienne collection du Musée des Arts et Traditions Populaires, les dons des particuliers ou institutionnels tels que ceux offerts par de pays amis dont l’Egypte, le Koweït, la Mauritanie et l’Espagne.