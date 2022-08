Tdiscount et Groupe El Araby vont créer la plus grande plateforme industrielle en électroménager en Tunisie

M. Karim Tajer, PDG du Groupe Tdiscount, l’un des acteurs principaux du e-commerce des produits high-tech, électroménager et informatique sur le marché tunisien et représentant officiel de la marque Tornado, et M. Mohamed Ben Mahmoud El Araby, président du groupe égyptien Al Araby, l’un des leaders parmi les producteurs d’électroménager au Moyen-Orient, ont signé, samedi 27 août 2022 à Tunis, un protocole d’accord (MoU) portant sur le lancement d’une unité industrielle de grande envergure spécialisée dans la production d’articles d’électroménager.

Ce complexe industriel sera basé dans une zone de développement régional dans le gouvernorat de Zaghouan sur une superficie de 17 000 m2. Le projet, dont le coût d’investissement final sera de 15 millions de $US, permettra la création de 700 emplois directs et 1 000 autres indirects sur les cinq prochaines années.

Concrètement, il s’agit d’une première unité de montage de téléviseurs de la marque Tornado avec un taux d’intégration qui atteindra, à terme, 60%, et dont l’entrée en exploitation est prévue pour 2023.

Une seconde unité complètera le projet en 2024 et se spécialisera dans la fabrication de climatiseurs et de machines à laver pour la même marque.

La production de ces nouvelles unités sera destinée à l’export à partir de la Tunisie, d’une part vers l’Afrique francophone en complémentarité avec le groupe Al Araby, opérant sur l’Afrique anglophone ; et, d’autre part, sur le marché européen, de sorte à faire de la Tunisie un hub pour la distribution des produits de la marque Tornado.

Au cours d’une cérémonie organisée à Tunis en marge de la TICAD8, M. Karim Tajer, PDG de Tdiscount, a rappelé que les relations entre les deux partenaires dataient de 2016 sur la base d’une collaboration commerciale qui a permis de faire connaître la marque Tornado sur le marché tunisien grâce à la qualité et à la fiabilité de ses produits. “Aujourd’hui, nous passons d’une relation commerciale à une relation industrielle entre Tdiscount et Al Araby avec tous les attributs pour partir ensemble à la conquête de nouveaux marchés”, a-t-il souligné.

De son côté, M. Mohamed Al Araby a mis en exergue les valeurs du groupe Al Alraby qui ont fait son succès, à savoir “celui d’avoir fait de l’humain son axe principal, et nous allons, avec notre partenaire en Tunisie, suivre la même approche et partager la même expérience”.

Le président du groupe Al Araby a annoncé son souhait de déployer en Tunisie un centre de formation dans les métiers de l’industrie de l’électroménager sur le modèle existant déjà en Egypte et qui permet aux jeunes apprenants d’étudier pendant 3 ans et d’effectuer des stages professionnels rémunérés en même temps.

Concernant les produits développés par le groupe, le responsable égyptien a souligné avoir “œuvré aussi pour que chaque produit corresponde aux besoins spécifiques des consommateurs du pays dans lequel nous sommes présents, ce qui a permis de créer un relation de confiance”.

La marque Tornado, lancée officiellement en Tunisie en 2021, a déjà accaparé 10% de part de marché en matière de climatiseurs. Elle est représentée par Tdiscount.

———————

À propos de l’enseigne Tdiscount

Créée en 2016, Tdiscount constitue l’un des leaders de la vente en ligne des smartphones, informatique, électroménager, TV… en Tunisie. Ayant pour slogan « Toujours au meilleur prix », l’enseigne de vente en ligne veille à proposer une large gamme d’articles de qualité à des prix imbattables. Pour être toujours plus proche de ses clients, elle a procédé en 2021 à l’ouverture du plus grand magasin indépendant d’électroménager (bureautique, informatique, hifi, TV, etc.) à Tunis (hors grandes surfaces), dans la zone de la Charguia 1.