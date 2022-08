Un mémorandum visant à contribuer à la croissance et au développement durables en Afrique grâce à des partenariats renforcés avec les secteurs privés japonais et africains a été signé, dimanche 28 août 2022, en marge de la 8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD8) qui se tient les 27 et 28 courant.

L’accord relatif à ce partenariat sera conclu entre l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), indique un communiqué publié par ces organisations.

Ce partenariat quadripartite est une mise à niveau du partenariat tripartite lancé entre la JICA, la JETRO, le PNUD lors de la TICAD 7 tenu à Yokohama, au Japon, en 2019.

Jusqu’à présent, le partenariat a permis d’améliorer l’écosystème des start-ups et de soutenir l’augmentation du portefeuille des entreprises et des investissements japonais en Afrique, grâce à l’organisation d’une série de séminaires d’affaires, d’évènements de présentation et de jumelage d’entreprises, d’après la même source.