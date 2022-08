Le ministre japonais des Affaires étrangères, Hayachi Yoshima a fait savoir que son Gouvernement a donné son accord pour octroyer à la Tunisie un financement de 100 millions de dollars (près de 321 millions de dinars), et ce dans le cadre du projet de réponse d’urgence COVID-19 pour la protection sociale en Tunisie. C’est ce qu’a déclaré, samedi 27 août 2022, le coordinateur médias de la TICAD8, Mohamed Trabelsi.

Cette annonce a été faite à l’issue d’un entretien, vendredi 26 août 2022, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, et son homologue japonais, Hayachi Yoshima, en visite du 25 au 29 août 2022 en Tunisie à l’occasion de la 8ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD8).

Trabelsi a fait savoir que la Tunisie et le Japon ont signé, à cette occasion, deux accords de partenariat. Le premier accord vise à promouvoir la coopération technique et financière entre les deux parties, et ce, à travers l’encadrement et l’appui technique outre le financement de projets de développement et programmes de réformes du gouvernement tunisien dans divers domaines.

Quant au deuxième accord de coopération, il concerne l’adhésion de la Tunisie à l’initiative japonaise sur le mécanisme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et ce, dans le cadre de l’article 6 de l’accord de Paris sur le climat.

La TICAD8 est organisée conjointement, par le Japon, la Commission de l’Union africaine (CUA), l’ONU, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et la Banque mondiale (BM).